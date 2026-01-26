26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Nazione su Fabbian: "Male il primo giudizio. La fortuna gli ha girato le spalle al suo debutto"

Nazione su Fabbian: “Male il primo giudizio. La fortuna gli ha girato le spalle al suo debutto”

26 Gennaio · 09:57

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 09:57

Fabbian Fiorentina

Errore di movimento di Fabbian nel giorno del suo esordio in maglia viola

Giovanni Fabbian ha aperto in fretta un conto con la fortuna. Fortuna che gli ha girato le spalle un attimo dopo il suo debutto con la maglia della Fiorentina. Errore di movimento e palla al Cagliari per il 2-0. Bene (anzi, male) il primo giudizio vero su Fabbian slitta così alla prossima apparizione. Magari già domani in coppa. Magari segnata da una delle intuizioni che a Bologna ricordano bene. Sicuramente non segnata dalla sfiga di sabato sera al Franchi. Lo riporta La Nazione.

