Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Taibi su Fabbian: “Un centrocampista di grande qualità, completo, versatile e con il fiuto del gol”

19 Gennaio · 15:21

L'ex portiere, Massimo Taibi, commenta l'arrivo di Fabbian evidenziandone qualità tecniche fisiche e caratteriali

Massimo Taibi, ex direttore sportivo della Reggiana che prese in prestito Giovanni Fabbian nel 2022, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Fabbian è un giocatore di grandissima qualità: ha un gran motore e, soprattutto, ha fiuto del gol. È un ragazzo straordinario e generoso, molto più maturo dell’età che ha. Alla Reggina giocava come mezzala d’inserimento; è un calciatore formidabile, capace di fare entrambe le fasi con la stessa efficacia”.

“Per il nostro calcio serve gente che corra e che abbia qualità: lui possiede entrambe le caratteristiche. Ieri, dopo la rete, ha subito recuperato la palla per correre a centrocampo e cercare il pareggio. Vedrei bene Fabbian, Fagioli e Mandragora insieme a centrocampo. È un giocatore completo, con un bel fisico; deve ancora migliorare nel passaggio, ma ho già notato un grande percorso di crescita in questi anni”. 

