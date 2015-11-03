Notizie Taibi Fiorentina

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Taibi su Fabbian: "Un centrocampista di grande qualità, completo, versatile e con il fiuto del gol"

19 gennaio 2026 15:21

Taibi: "La situazione in casa Fiorentina è paradossale, non so se Vanoli riuscirà a salvarla"

20 novembre 2025 15:30

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