Taibi: “La situazione in casa Fiorentina è paradossale, non so se Vanoli riuscirà a salvarla”

Massimo Taibi analizza la situazione in casa Fiorentina e i sorteggi dell'Italia in vista dei prossimi mondiali

Massimo Taibi, direttore sportivo della Pistoiese ed ex portiere di Milan e Manchester United, tra le altre, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando del sorteggio playoff della Nazionale e del momento della Fiorentina: “Le squadre sono sicuramente inferiori all’Italia. L’Irlanda del Nord è una nazionale, che ha sempre fatto ottime prestazioni, consideriamo che la maggior parte dei loro calciatori giocano nella Championship inglese. Non ha un attaccante forte ed una squadra in costruzione. Loro non avranno niente da perdere, anche se l’Italia è più forte e avrà più pressione delle altre. In Bosnia si sente molto il pubblico che spinge la squadra, mentre in Galles c’è un calcio tipicamente inglese, che è votato all’attacco e questo può lasciarci spazi. La Bosnia è una squadra più solida rispetto al Galles, poi tutto dipenderà da noi, perché, vedendo le partite, con queste squadre non c’è tanta partita, poi ognuna di queste è a sé”. 

Aggiunge: “La situazione è paradossale, perché io in primis pensavo che la squadra poteva arrivare nelle prime quattro. Sono successe cose che non ci si aspettava, poi in Italia quando entri in un mood negativo è difficile uscirne, perché ci sono le pressioni dell’ambiente. Sarà molto difficile per Vanoli tirare fuori la squadra da quella classifica”.

