Gazzetta svela: "Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto"

Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”

Vanoli ha ancora qualche dubbio di formazione

Paolo Vanoli ha ancora qualche dubbio per quanto riguarda il centrocampo da schierare domani alle 18 contro il Cagliari. Dei nuovi acquisti, Fabbian e Brescianini si candidano per esordire dal primo minuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

