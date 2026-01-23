Gazzetta svela: “Fabbian e Brescianini si candidano per una maglia dal primo minuto”

Paolo Vanoli ha ancora qualche dubbio per quanto riguarda il centrocampo da schierare domani alle 18 contro il Cagliari. Dei nuovi acquisti, Fabbian e Brescianini si candidano per esordire dal primo minuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
23 Gennaio · 09:17
