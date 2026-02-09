Fenucci: “Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un’operazione che andava fatta. Sohm ricoprire più ruoli”

Claudio Fenucci durante la presentazione dei nuovi acquisti del Bologna, ha spiegato la cessione di Fabbian alla Fiorentina, queste sono le sue parole: “Per quanto riguarda Fabbian abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia sulla trequarti sia in mediana. Inoltre le condizioni dell’obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe. Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un’operazione che andava fatta”.