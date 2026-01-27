27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:52

Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"

News

Pruzzo su Piccoli: “Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all’altezza della Fiorentina”

Redazione

27 Gennaio · 17:31

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 17:31

#FiorentinaFabbianpiccolipruzzo

di

Roberto Pruzzo analizza il momento in casa Fiorentina soffermandosi su Giovanni Fabbian e Roberto Piccoli

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio FirenzeViola a proposito di Giovanni Fabbian possibile falso nove: “Ha fatto un gol da centravanti e allora mi viene facile pensare che lui possa avere, per struttura fisica e per movenze, la capacità di muoversi in quello spazio lì, in quei venti metri finali dove si determinano le situazioni. Questa è la mia idea. Secondo me per giocare a ridosso delle punte bisogna avere delle qualità tecniche e di velocità che secondo me lui non ha”. 

Si è poi soffermato su Piccoli: “Secondo me ci sono i livelli. Per me il suo livello non è quello ideale per poter avere questa forza. La maglia viola pesa e questo si evidenzia. Oltre a dei limiti tecnici che fai fatica, dopo, a migliorare. È un buon attaccante che però, al momento, non è pronto per un palcoscenico del genere. Per un momento del genere, anche”.

