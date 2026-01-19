Ceccarini rivela: “Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, i due club al lavoro per chiudere”

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini Fiorentina e Bologna sono a lavoro per chiudere uno scambio. Infatti su X il direttore di tuttomercatoweb ha scritto: “Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna si lavora per chiudere.” Dopo la partita di ieri in cui ha segnato alla Fiorentina dunque Fabbian potrebbe unirsi ai viola. A fare il percorso inverso potrebbe essere Sohm che dopo l’arrivo a Firenze in questa estate a deluso le aspettative