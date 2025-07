TMW: “Il Bologna ha risposto al sondaggio della Fiorentina per Fabbian chiedendo Mandragora”

Il Bologna è attivamente impegnato sul mercato per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i nomi sondati, i rossoblù hanno chiesto informazioni per Rolando Mandragora alla Fiorentina, approfittando anche del sondaggio viola per Fabbian, giovane che peraltro piace anche alla Lazio, che però ha il mercato bloccato per problemi di indice di liquidità. L’ex Juve ha una offerta anche dal Betis Siviglia, ma in questo momento la priorità sembra essere direzione al rinnovo con il club viola dopo l’ottima scorsa stagione. Tuttavia, l’interesse principale del Bologna sembra concentrarsi su Hans Nicolussi Caviglia, 24enne centrocampista del Venezia. Il giocatore, pur militando in una squadra retrocessa nell’ultimo torneo di Serie A, si è distinto come capocannoniere della sua squadra con 4 gol e 3 assist, attirando su di sé le attenzioni di diversi club.

Al momento, il Venezia non accetta proposte inferiori ai 10 milioni di euro per Nicolussi Caviglia, forte degli interessamenti di club internazionali come il Villarreal e il PSV. La cifra richiesta dai veneti rappresenta un ostacolo non indifferente per il Bologna, che dovrà decidere se affondare il colpo per assicurarsi il talentuoso centrocampista o virare su altre soluzioni, nella speranza di rinforzare un reparto cruciale per la squadra. Lo scrive Tuttomercatoweb