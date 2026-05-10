Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto

La Fiorentina si salva e Fabbian e Brescianini diventano viola a titolo definitivo

Il pareggio a reti bianche contro il Genoa non vale soltanto la conquista dell’aritmetica salvezza; infatti, la Fiorentina sarà tenuta a riscattare i due centrocampisti Fabbian e Brescianini, rispettivamente dal Bologna e dall’Atalanta, arrivati a gennaio in prestito con obbligo condizionato dalla salvezza per un totale di circa 25 milioni di euro.