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Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto

La Fiorentina si salva e Fabbian e Brescianini diventano viola a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 17:19
Fabbian e Brescianini sono della Fiorentina: con la salvezza aritmetica è scattato l’obbligo di riscatto -
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Il pareggio a reti bianche contro il Genoa non vale soltanto la conquista dell’aritmetica salvezza; infatti, la Fiorentina sarà tenuta a riscattare i due centrocampisti Fabbian e Brescianini, rispettivamente dal Bologna e dall’Atalanta, arrivati a gennaio in prestito con obbligo condizionato dalla salvezza per un totale di circa 25 milioni di euro.

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