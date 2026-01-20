Pedullà: “L’agente di Fortini spinge per la Roma, occhio a Ranieri in uscita. Dzeko verso lo Schalke”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta e in esclusiva su Passione Fiorentina. Queste le sue parole:

“Commisso è stato un fratello maggiore o un papà. Per le origini comuni ogni volta che ci vedevamo era una festa. Lui era pane al pane vino al vino. Era senza filtri e apprezzava la schiena diritto. Avevi i pregi e i difetti di noi del Sud, magari un po’ permalosi. Ricorderò i momenti belli ed evitiamo le polemiche. Perché la Fiorentina e il calcio non hanno ragione di esistere negli ultimi momenti di vita. Anche perché è un signore che ha messo soldi nel calcio senza avere interessi dietro. Ha aperto la cassaforte per regalare dei sogni.”

“Il primo tentativo per Dzeko lo ha datto De Rossi un mese fa. Ma lui guadagna da qui a Giugno 2 milioni netti e c’era troppo distanza sul contratto. La Fiorentina adesso vorrebbe intervenire il meno possibile. Lo ha cercato il Paris FC che è del signor Louis Vuitton ed è l’offerta più ricca. L’offerta che lo attrae di più è quella dello Schalke 04. Direi 52% Germania e 48% Francia. Ci sono offerte anche da Dubai ma lui non li prende in considerazione. L’Italia tento a spegnerla.”

“Richardson ha 3/4 squadre dietro. Il Copenaghen più delle altre e ha fatto una proposta ieri ma stasera gioca in Champions League. Quindi se ne parlerà domani. Ha sempre avuto delle qualità ma non le ha espresse a Firenze. Lui ha bisogno di avere più fiducia e quindi la separazione sia dovuta. Poi l’ha sancita lui con quell’intervista all’Equipe. La Fiorentina vorrebe delle garanzie sul riscatto anche incassando meno. Magari poi succede così.”

“Intanto sono contento che abbiamo parlato di Fabbian quando lo davano alla Lazio, la Lazio cercava altre caratteristiche. La scoietà aveva parlato con il Bologna che chiedeva 15 milioni a tutti. Non c’erano margini di scambi con la Lazio. La Fiorentina aveva 3/4 situazioni sotto controllo, Baldanzi non era una priorità che dovrebbe andare al Genoa convinto da De Rossi. Quando hanno parlato con Italiano il mister voleva Fazzini, che voleva restare a Firenze, a Italiano piaceva lui. Poi la società con Sartori ha scelto di andare su Sohm. La differenza è che c’è un prestito con obbligo e un prestito con diritto, Non è una grande operazione in uscita perchè c’è il rischio che non venga riscattato. Fabbian è collocabile gli esterni che hai preso ed assaltatori, è un perfetto sottopunta e si adatta come mezzala. Magari non sarà titolare fisso ma viaggia per essere titolare. Una cosa che mi è piaciuta di Vanoli che ha detto che Brescianini non gioca perchè non riesce a togliere Ndour e Mandragora. C’è un assortimento importante”

“Devi trovare un difensore, su Coppola c’è anche il Milam. Piace molto a Tare ja proposte anche dall’estero ma preferirebbe tornare in Italia. Escludo l’arrivo di gatti anche per i rapporti tra Paratici e la Juve. Gatti vale 25 milioni. Rugani se fosse possibile lo farebbe, non so quanto sia possibile ma piace a Paratici che ha un rapporto fraterno con il procuratore. Dobbiamo seguire Ranieri senza forzarla troppo. Anche in Italia ma non c’è soddisfazione per aver perso il posto più che la fascia. La fascia ci tieni perchè è un simbolo ma adesso non giochi più. Io starei attanto a Ranieri da qui al 2 Febbraio anche con uno scambio ma a quel punto i difensori dovrebbero essere 2. Viti è andato via e sono rimasti in 3. Seguiamola, la panchina non piace a nessuno e non piace a chi era capitano e titolare.”

“Fortini ha un inermedario che spinge via dalla Fiorentina senza soluzioni di continuità. Dietro deve fare a destra e a sinistra. lui è uno che gioca su entrambe le fasce ma sarebbero due destri con Wesley. Tsimikas andrà via e Angelino ha avuto problemi extra. L’intermediario spinge h24 per la Roma. La Roma aumenterà l’offerta e la Fiorentina chiede 15/16 milioni. Ma se non lo cedi adesso il problema te lo poni in estate e lo vendi a meno. Sarà uno dei campi principali degli ultimi giorni di mercato. La Fiorentina secondo me ha aumentato l’offerta ma lui non vuole rinnovare, pur avendo un grande legame si sente pronto a fare un salto. Busardò spinge per la Roma che sembra Robben, spinge in modo clamoroso. Sicuramente ha parlato con il ragazzo che comunque tiene un atteggiamento irreprensibile. Arriveremo a un bivio che se la Rome offre 13 milioni devi decidere se prenderli o andare a Giugno senza rinnovo. Paratici non parla con determinati agenti e manda i procuratori a parlarci, siamo in questo tipo d’incastro. Io spero che rinnovi sarebbe la soluzione migliore.”

“Lavoreremo su Kjaergaard. Ma non possiamo andare dietro a tutti i nomi, mi informo ma faremo i complimenti a loro se vanno a dama. Per aggiungere un centrocampista a logica deve uscirne un altro. Su Nicolussi ti dico che adesso il Cagliari è su Lovric, ti ricrdo che la Fiorentina chiede 500 mila uero per interrompere il prestito.”