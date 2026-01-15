Corriere dello Sport: “La Fiorentina insiste per Fabbian, il Bologna fa muro. Servono almeno 15 milioni”

La Fiorentina insiste per Giovanni Fabbian del Bologna. Il classe 2003, nei radar anche della Lazio, piace e anche parecchio, non a caso la dirigenza viola lo chiede ai rossoblù dalla scorsa estate. Sarebbe la pedina giusta da consegnare al tecnico Paolo Vanoli per potenziare il suo 4-3-3.

Tuttavia i felsinei – a cui il giocatore è legato da un contratto biennale – non sono ancora convinti di lasciarlo partire. Serviranno almeno 15 milioni di euro e soprattutto un sostituto pronto. In più c’è da considerare che è un elemento molto apprezzato da Vincenzo Italiano. Quindi non sarà facile. Gli emiliani dovranno decidere cosa fare del centrocampista, consci dell’interesse di Paratici e Goretti. Lo scrive il Corriere dello Sport.