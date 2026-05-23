Amoruso durissimo: "Comuzzo ha fatto un anno orribile, non è tranquillo e sbaglia qualsiasi giocata"

L'ex difensore viola ha parlato del giovane giocatore gigliato che ha fatto un autogol

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore Lorenzo Amoruso per parlare di Comuzzo: "Deve cambiare aria perché non gli viene più niente e sbaglia tutto come l'autogol di ieri dove ha sbagliato il piede e completamente l'impostazione del movimento. Non era un pallone impossibile e lui fa un grande errore perché non è tranquillo e non credo che qua la possa ritrovare. Bisogna vedere che scelte si faranno, ma per me un grande difensore va preso e lui deve andare."

Prosegue: "Non è sereno nemmeno quando ha il pallone tra i piedi, non lo vedo a posto qua. L'unico sistema sarebbe affiancarlo da uno esperto che lo guidi perché è distratto e non ha autostima, infatti sono sicuro che è contento che la stagione è finita perché ha fatto un anno orribile e non è quello che voleva il Napoli due anni fa."

Su Kean: "Questo non gioca da tanto e non credo arriveranno grandi offerte. Chi verrà, ti chiederà uno sconto spropositato e non so quanto convenga cederlo a poco, però c'è da chiarire questo fatto della tibia perché non possiamo continuare col mistero."

Su Vanoli: "Questa squadra va creata dalla base e lui non è adatto perché ha bisogno di gente pronta, invece qua non abbiamo nessuno che sa come giocare. Ci vuole un tecnico in grado di costruire un'identità ed un gioco che non abbiamo da anni."