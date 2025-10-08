Amoruso attacca Gudmundsson: “Fa girare le scatole. Trotterella in campo e non tenta mai la giocata"

I giocatori con le caratteristiche di Gudmundsson si devono esaltare con le giocate per poter rientrare in condizione

Lorenzo Amoruso durante la trasmissione radiofonica Pentasport è un fiume in piena e analizza la partita di domenica scorsa 'attaccando' l'atteggiamento della Fiorentina, ma soprattutto quello di Albert Gudmundsson: "L'islandese mi ha fatto girare veramente le scatole. Ero lì a guardare la partita e alcune situazioni che abbiamo visto non sono belle da guardare. La cosa più fastidiosa è che non ci ha provato nemmeno a giocare o a essere decisivo. E' stato sempre lì in mezzo al campo a fare due tocchetti, cavolo... datti da fare (lo ripete due volte - ndr), perchè se vuoi entrare in condizione ti fai dare palla nella metà campo avversaria e provi anche dribbling difficili due contro uno. I giocatori con le sue caratteristiche si devono esaltare per poter rientrare in condizione".

"Tutti i giocatori che ho conosciuto e con cui ho giocato, tipo Rui Costa, Protti, Tovalieri, de Boer vivevano di fantasia e tecnica e grazie al loro tasso tecnico cambiavano le partite, ma soprattutto si trasformavano perché si esaltavano con le giocate. Poi vedo questo qua e nella mia testa mi dico: 'devo sopportare questo che trotterella in mezzo al campo'. Ai miei tempi c'era anche il gruppo che ti dava forza e coraggio, sia in partita, ma anche in allenamento".