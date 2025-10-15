Amoruso su Kean: "Per domenica conta la soglia del dolore, l’adrenalina in campo fa sparire tutto"

Mi è sembrato che dalla partita contro la Roma la squadra stesse reagendo, e invece c'è stata la sosta

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento della Fiorentina, con tanto di analisi sulla partita di domenica prossima contro il Milan: "Questo periodo della stagione è sempre stato complicato per i club, si gioca e si viaggia tanto, con la posta in palio alta. Mancano tre giorni, e guardiamo chi riuscirà a recuperare, sia nelle file del Milan che in quelle viola. Il rientro di Kean dipende dalla sua soglia di dolore, ma anche quella volendo si può abbassare. Capita di dover convivere con questi dolori, ma poi quando entri nel vivo della partita, anche i dolori tendono a sparire grazie all'adrenalina. Se stai fermo 3/4 giorni non perdi la forma fisica, anzi, spesso il riposo fa anche bene. Serve che qualche allenamento lo faccia, anche per capire come reagisce la caviglia. Questa sosta non arriva nel momento giusto".

"Mi è sembrato che dalla partita contro la Roma la squadra stesse reagendo, e invece c'è stata la sosta. I giocatori ora devono capire, che in un momento che gira tutto male, non si può lasciare nulla agli avversari. Se vogliono vincere devono sudarsela e meritarsela. Il Milan è una squadra che sta bene, e la Fiorentina deve fare tutto il necessario per mettere in difficoltà i rossoneri. A San Siro spero di rivedere una squadra con la voglia di rimettersi in discussione".