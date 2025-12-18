Amoruso: “Vanoli non ha portato molto alla Fiorentina, con lui l’atteggiamento non è cambiato”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare della Fiorentina e di Vanoli: “Da quando è arrivato Vanoli, la Fiorentina ha fatto molto poco e l’atteggiamento non è stato dei migliori perché i giocatori non si sono calati nella mentalità da salvezza e credono di essere ancora da zone alte. Se non fai questo cambio, allora la discesa sarà inesorabile ancora di più di quanto visto finora.”

Sulla società: “La Fiorentina non è stata riorganizzata dopo la perdita di Barone perché manca un direttore di calcio vero e Ferrari non va bene per il ruolo perché ha un’altra esperienza. Mi immagino arrivi presto un dirigente più esperto rispetto ad adesso che sappia lavorare bene.”

Sul Verona: “Un po’ di lotta in più c’è stata perché la Fiorentina ha creato e ha lottato di più, poi ci sono degli episodi e tutto gira perché non sai reagire e ti fai prendere dalla paura. Inoltre, lo scorso anno Kean e De Gea ti facevano vincere, ora no è tutto lì.”

Sul mercato: “A Gennaio non si può fare tanto perché è un mercato dove chi ha i giocatori forti se li tiene. Adesso è dura mettere dentro altri soldi perché sono stati già spesi in estate ed hai tanti da mandare via, ma difficilmente rifarai gli stessi soldi. Qualcuno andrà via, ma le cose cambiano solo se partono dei big.”