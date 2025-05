Amoruso: “Palladino non mi piace per niente, trova solo scuse e non ha mai dato un gioco valido”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la conferenza di Palladino: “A me quest’allenatore non piace, si inventa sempre scuse e mai si prende le responsabilità di quanto fatto vedere in campo, non ha spiegato perché questa squadra non ha mai avuto un gioco tranne in casa con l’Inter dove avevi i giocatori contati e non avevi altre scelte. Si appella solo alle assenze e non parla di quello che è successo durante la stagione. Quest’anno la Fiorentina ha avuto un 11 titolare forte e più o meno ci sono sempre stati tutti, quindi si doveva fare meglio sia a livello di risultati che di gioco, la Fiorentina ha avuto una squadra forte che mai avuto in questi anni perché Italiano aveva un organico molto meno forte di questo e la stagione è deludente.”

Prosegue: “Gli allenatori bravi non parlano solo di assenze, ma sanno sfruttare bene il parco giocatori a disposizione, invece qui questo non è avvenuto alla Fiorentina perché è stato comprato Folorunsho ma ha sempre giocato fuori ruolo, Comuzzo è un centrale e lo mette terzino senza logica. Faccia bene i conti con quello che ha in squadra a dovere, invece di cercare solo attenuanti per le mancanze avute.”

Sui punti: “Che senso ha continuare a rimarcare il fatto di aver fatto 62 punti, potenziali 65, quando non ti sono serviti a nulla. Posso fare anche 150 punti, ma se non danno risultati non servono a niente capiamolo. Non c’è da fare paragoni con l’anno scorso perché con una squadra inferiore sei andato in Europa, mentre quest’anno resti fuori da tutto. Non credete che la Lazio perda in casa perché non succederà mai, quest’anno tante squadre erano in crisi e non ne hai approfittato.”