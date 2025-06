Amoruso: “Fazzini sarebbe un ottimo acquisto. Dzeko fortissimo, se era giovane non veniva a Firenze”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a RadioBruno dei temi caldi del mercato di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Di Fazzini si parlava già a Gennaio e sarebbe un buon acquisto. Ha sia qualità che quantità, in mezzo al campo è un giocatore utile. Considerando che perderemo molti pezzi della rosa può essere un buon acquisto. Il ragazzo ha ampi margini e in un contesto tecnico come quello di Firenze potrebbe crescere molto. Fazzini è il classico profilo da Fiorentina.”

Su Edin Dzeko: “Edin è uno dei pochi attaccanti che conosco a non essere egoista. In carriera ha fatto moltissimi gol e assist, poi ha una grandissima tecnica. Dzeko è il profilo perfetto per la Fiorentina. Kean può giocare con il bosniaco, non verrà oscurato. L’unico difetto che ha Dzeko è l’età, ma posso dire con certezza che se fosse stato più giovane non sarebbe mai venuto a Firenze con quel livello lì.”

Sul futuro di Gudmundsson: “Cosa deciderà il giocatore? Il Genoa non credo possa mettersi di traverso al volere del calciatore. La Fiorentina sta provando giustamente a risparmiare qualche soldo, cercando di dar peso al fatto che sul giocatore pesa un processo importante in corso. Si sente a giro che ci sono molte squadre su di lui, ma i contratti li firmano i calciatori, e se lui dimostrerà di voler rimanere ancora a Firenze non vedo come si possa far diversamente.”

Parlando di Moise Kean: “In Inghilterra ci sono molti club che lo seguono, ma vanno fatte alcune considerazioni: le prime 5 in classifica non credo comprerebbero un attaccante come lui, perchè hanno così tanta qualità che un Moise Kean sarebbe superfluo. Tottenham e United devono riconquistare i propri tifosi, oltretutto non hanno un gioco che lo favorisce. In più c’è da dire che il ragazzo non avrebbe la vita che ha a Firenze da quelle parti, perchè quando vieni pagato tanto hai delle pressioni addosso.”