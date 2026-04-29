Amoruso: "Vanoli non ha fatto nessuna impresa, chiunque avrebbe salvato la Fiorentina con quest'organico"

L'ex difensore è intervenuto per parlare di Fiorentina e di Paolo Vanoli

A Radio Bruno Lorenzo Amoruso ha parlato anche di mister Paolo Vanoli: ""Non ritengo che agisca per interesse personale, anche perché l'esito di queste ultime partite non sposterà i giudizi sul suo operato. Il suo principale merito resta la salvezza, ovvero il traguardo che la società gli aveva fissato. Tuttavia, restando obiettivi, non si è trattato di un'impresa epocale: con l'organico a disposizione, chiunque sarebbe riuscito a traghettare la Fiorentina verso la permanenza in categoria."