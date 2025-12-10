10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Domani un test per cambiare assetto. Gudmundsson? Episodio travisato”

News

Amoruso: “Domani un test per cambiare assetto. Gudmundsson? Episodio travisato”

Redazione

10 Dicembre · 19:19

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 19:19

TAG:

ACF FiorentinaamorusoGudmundsson

Condividi:

di

L’ex giocatore viola ha espresso la sua opinione su quella che sarà la sfida di domani, anche in vista della gara cruciale di domenica

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola: “In questo momento non serve a niente preservarsi in coppa per puntare al campionato, quindi è fondamentale che domani scenda in campo chi è in grado di farlo, per vincere e per passare il turno”.

Sul modulo: “Mi aspetto che Vanoli domani schieri la stessa formazione che ha in mente di mettere anche contro il Verona. Credo possa cambiare modulo, oltre che qualche giocatore, e per questo domani potrebbe essere un test per cambiare assetto”.

Sulle parole di Gudmundsson: “Non ha sbagliato lui, ma neanche Vanoli, perché è stato un episodio travisato. Semmai è stato qualche altro a mettersi nel mezzo, ma rimane un episodio non cruciale”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio