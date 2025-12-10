Amoruso: “Domani un test per cambiare assetto. Gudmundsson? Episodio travisato”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola: “In questo momento non serve a niente preservarsi in coppa per puntare al campionato, quindi è fondamentale che domani scenda in campo chi è in grado di farlo, per vincere e per passare il turno”.

Sul modulo: “Mi aspetto che Vanoli domani schieri la stessa formazione che ha in mente di mettere anche contro il Verona. Credo possa cambiare modulo, oltre che qualche giocatore, e per questo domani potrebbe essere un test per cambiare assetto”.

Sulle parole di Gudmundsson: “Non ha sbagliato lui, ma neanche Vanoli, perché è stato un episodio travisato. Semmai è stato qualche altro a mettersi nel mezzo, ma rimane un episodio non cruciale”.