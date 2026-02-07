8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:19

Amoruso: “Non puoi regalare campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio”

7 Febbraio

7 Febbraio 2026

Amoruso critica la scelta tattica negli ultimi minuti sotto accusa: troppo spazio concesso e pareggio subito.

L’analisi di Lorenzo Amoruso nel post partita punta il dito contro la scelta tattica di Paolo Vanoli nel finale di Torino-Fiorentina, ritenuta decisiva nell’economia del pareggio, queste sono le sue parole: “Non puoi regalare il 70-80% di campo a una squadra in Serie A. Il Torino non ha fatto nulla per meritare il pareggio. Negli ultimi 7 minuti non hanno avuto più alcuna pressione e questa è una cosa che non si può fare, altrimenti costruiscono occasioni e possibili pericoli, come poi è successo con la punizione che ha portato al gol del pareggio”.

