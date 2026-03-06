Amoruso arrabbiato: “Come fai a mancare un appuntamento come quello di Udine? Questa squadra non ha attributi”.

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex calciatore viola Amoruso ha parlato della situazione della Fiorentina e della pesantissima sconfitta a Udine: ” Possiamo dire su Vanoli del perché è tornato a giocare a tre in difesa. Su Rugani noi non lo vediamo tutti i giorni, non possiamo dire nulla. Ma la tua difesa è andata bene ultimamente, col Pisa non hai preso gol, a Como hai subito un autorete, in trasferta in Conference avevi fatto bene, perché cambiare modulo se le cose stanno andando bene?”

Le motivazioni che sono state dette in questi giorni sono che ne Comuzzo ne Fortini davano le giuste garanzie a destra e perché l’infortunio di Solomon ha complicato le cose. Amoruso non è d’accordo: ” Fortini credo che abbia già in testa il prossimo anno. Comuzzo a destra, senza dare troppa spinta, lo ha fatto. Ti serviva anche uno fisico per la partita con l’Udinese”.

Ciononostante Amoruso va controcorrente su Vanoli: “Sono d’accordo con lui quando dice che i calciatori devono prendersi le loro responsabilità, non si può fare una partita del genere, non si può non avere amor proprio, non essere inca***it. Hai preso tre gol, potevi prenderne anche di più, come se tu non dovessi lottare per non retrocedere. Dovevi tirare fuori più cattiveria. C’era la situazione perfetta per rubare punti in classifica, invece è come se non gliene fregasse niente. Le partite si possono perdere, il calcio è bello per questo, ma quando le perdi cosi…”

Il ripetersi di situazioni così con Vanoli è ormai consuetudine. Sulla presunzione di fondo di salvarsi comunque Amoruso dice la sua: “Quando dice che la squadra si deve vergognare e che si devono fare un esame di coscienza, io non credo che sia per scaricare la colpa, ma sia per cercare di dare una scossa. Come fai a mancare un appuntamento del genere? E’ un qualcosa talmente impossibile da fare che quando lo fai sembra di essere su scherzi a parte. L’esternazione non è stata tanto per scaricare la squadra, ma per dirgli ‘Ragazzi, aiutiamoci’ perché non si può sempre aspettare che il Lecce perda, che la Cremonese perda. Qualche volta bisogna fare anche noi risultato. Un discreto Udinese, va detto, ma non trascendentale. Bastava anche poco per creare dubbi nei giocatori dell’Udinese”.

Poi fa un affermazione fortissima: “Dopo tre quarti di campionato è ora di dirlo: questa squadra non ha gli attributi. Vive di singolarità e di sprazzi, se io dovessi mettere 100 euro (non scommetto, non fa parte della mia vita) sulla Fiorentina con le squadre più piccole, faccio fatica a metterceli”.