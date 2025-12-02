Amoruso: “La Fiorentina è una squadra da incubo. Il tempo scorre, potrebbe retrocedere”

Intervenuto a Sportitalia, Lorenzo Amoruso, ha parlato della Fiorentina: “Oggi la Fiorentina è assolutamente una squadra da incubo. È pazzesco pensare ad una cosa del genere, dopo avere speso 100 milioni sul mercato ed essere arrivata sesta, ma questo è il calcio e ci fa capire quanto sia difficile ripetersi in quello italiano. Un allenatore che arriva con una mentalità differente può fare bene in una situazione e male in altre.

La Fiorentina ha il tempo per riprendersi, ma il tempo scorre, e nelle prossime 4 o 5 se non si danno una svegliata, potrebbero soffrire fino alla fine o retrocedere. Nelle prossime partite si dovrebbe capire di che morte morirà la Fiorentina”.