Amoruso critico: "Non capisco come la Fiorentina difende sui calci piazzati, prende sempre gol"
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato della sconfitta della squadra viola contro la Roma, queste le sue parole a RTV38:«I dettagli fanno sempre la differenza, nel calcio come in...
L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato della sconfitta della squadra viola contro la Roma, queste le sue parole a RTV38:
«I dettagli fanno sempre la differenza, nel calcio come in qualsiasi altro ambito. La squadra, in fase difensiva, continua ad avere difficoltà. Ci sono stagioni in cui il portiere para tutto e l’attaccante segna da ogni posizione, ma quest’anno non è così, e gli errori diventano più evidenti. La Roma ha tirato in porta solo tre volte… Quando attraversi un momento di crisi — e la Fiorentina è in una crisi profonda — devi essere ancora più attento a ogni minimo particolare.
A mio avviso, il problema principale riguarda i difensori: mancano di comunicazione, non si parlano in campo, tengono le distanze in modo sbagliato e interpretano in maniera errata il modulo a tre. I due gol subiti derivano da errori di comunicazione e da marcature cambiate in corsa. Ancora oggi non riesco a capire quale sia il criterio della Fiorentina nel difendere sui calci piazzati. Paradossalmente, questa è stata forse la miglior partita della stagione, perché almeno si è vista un po’ di intraprendenza, ma è mancata la capacità di gestire i momenti decisivi della gara»