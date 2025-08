Amoruso: “Pongracic quest’anno può fare bene perchè la difesa con Palladino non funzionava bene”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa viola, in particolar modo della difesa, queste le sue parole:

“Ci sono stati diversi fattori che hanno portato allo spostamento di Pongračić, tra cui sicuramente l’influenza di Pioli, ma soprattutto le sue condizioni fisiche. Già nella passata stagione aveva mostrato ottime qualità tecniche e una notevole rapidità, caratteristiche che lo rendono ideale per il ruolo di centrale in una difesa a tre. La sua struttura fisica gli dà un vantaggio importante in quella posizione. Con Palladino, invece, il reparto difensivo faticava a trovare equilibrio. Quest’anno, però, ha tutte le carte in regola per fare molto bene.

Per quanto riguarda Comuzzo, se un’offerta dovesse arrivare nell’ultima settimana di mercato, il suo valore potrebbe toccare anche i 40 milioni. In quel caso, sono convinto che la Fiorentina abbia già pronto un piano alternativo. Il club viola non può permettersi di respingere ogni proposta importante per i propri talenti: un’eventuale cessione non andrebbe vista come uno scandalo.

Mi convince molto il tridente difensivo della Fiorentina: un mix interessante tra solidità in marcatura e capacità di contribuire in fase offensiva. Pongračić dovrà solo affinare la lettura dei tempi, distinguendo quando è opportuno attendere l’avversario e quando può permettersi di anticiparlo.”