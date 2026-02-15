Amoruso sorride: “Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della vittoria viola a Como, queste le sue parole a RTV38:

«Ranieri è sempre stato un buon giocatore. Probabilmente la responsabilità della fascia da capitano gli aveva creato qualche difficoltà, ma a Como l’ho visto concentrato e determinato, oltre che prezioso nel motivare e spronare i compagni. In generale, tutta la Fiorentina ha offerto una prestazione di alto livello, soprattutto in fase difensiva: non ricordo interventi particolarmente impegnativi di De Gea.

Bene anche Harrison e Brescianini, che hanno macinato chilometri e rincorso gli avversari ogni volta che si perdeva il possesso. Fagioli è stato meno appariscente, ma ha gestito con intelligenza e ha dato fastidio persino a Nico Paz. La squadra deve imparare a “sporcarsi” di più, e finalmente ho visto un Piccoli che, nel finale, ha avuto la lucidità di portare il pallone verso la bandierina per far scorrere il tempo. È un atteggiamento che mi chiedo perché non si sia visto contro il Torino o a Bologna».