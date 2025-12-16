Amoruso critico su Vanoli: “Perché togliere Ranieri, Mandragora e Fagioli? Squadra senza personalità”

L’ex difensore viola ha analizzato la drammatica situazione in casa Fiorentina, criticando alcune scelte fatte da Vanoli

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per parlare della disastrata situazione in casa Fiorentina: “Vanoli sicuramente ha delle responsabilità, perché quando la partita era cambiata e il Verona si era molto abbassato, lì devi aumentare la concentrazione dei calciatori, con gente che sappia quello che fa. Mandragora è l’unico che fa gol a a centrocampo, Ranieri è l’unico che può fare gol da calcio d’angolo e sarebbero dovuti rimanere in campo, così anche Fagioli che è stato il migliore in campo.

Io posso solo pensare che l’abbia fatto per risparmiare gli ultimi venti minuti di una partita che pensava di vincere in vista della gara di giovedì, non ho altre motivazioni. In una partita così dinamica mi metti Dzeko che va a due all’ora? Piccoli doveva entrare, non Dzeko che non è mai stato un fenomeno di testa.

Poi torniamo sempre a parlare della personalità dei giocatori, nessuno di loro detta i tempi a centrocampo o in difesa. Se non hai la testa per lottare per la salvezza, succede quello che è successo, che lasci tre metri di spazio al giocatore che fa gol, senza dimenticarsi dei gol che si sono mangiati.

Hai avuto comunque 5 palle gol, non giudico la prestazione negativa. Ma noi non siamo in grado di esser più offensivi, abbiamo solo Kean, Gudmundsson è sempre nel limbo, non fai pressing alto, cosa per cui servirebbe tenere la difesa alta, non hai i giocatori per esserlo”.