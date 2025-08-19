Amoruso: “Dzeko farà sicuramente 15 gol nella stagione, lui è uno che la posizione la trova da solo”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di vari temi partendo da Dzeko: “Per me farà più di 10 gol in tutte le competizioni perché è un attaccante vero e quel vizio non lo perdi, bisognerà vedere che minutaggio avrà, ma sono sicuro che farà bene e potrà arrivare pure a 15. Dzeko è uno che si sa creare da solo la posizione, è diversissimo da Kean che ha bisogno di appoggiarsi sul difensore, mentre lui ha la qualità di svariare.”

Prosegue: “Per me il 3-4-3 non è il modulo di partenza magari ci arriviamo a gara in corso, partirei con il 4-3-3 per dare più copertura al centrocampo che dovrà cambiare e sono sicuro succederà, ma mi preoccuperei di più della difesa che con i 3 davanti dovrà fare un tipo di lavoro accurato, chiaramente se ti difendi a 4 avrai Dodò o Gosens a chiudere ma dipende dal tipo di avversario.”

Sulla difesa: “Comuzzo potrà fare il centrale di destra, ma ora deve migliorare su quel fattore e sono sicuro che crescerà ancora con Pioli perché è stato un difensore e gli farà capire tante cose. Sull’impostazione ovviamente Pongracic è più abile, ma ora il centrale deve essere Comuzzo che almeno va dritto sull’uomo.”

Sulla Fiorentina: “Ha bisogno di almeno due colpi perché per potenziale è sulla stessa riga dello scorso anno, ma molto farà l’esperienza di Pioli che dovrà dare più di Palladino, ma mi aspetto un altro giocatore capace di tenere alto il livello in mezzo al campo con tecnica e carisma.”