Amoruso: “Pongracic non deve giocare, commette sempre i soliti errori. Dietro è sempre colpa dei singoli”

Lorenzo Amoruso commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli e la prestazione di Marin Pongracic

L’ex difensore Viola, Lorenzo Amoruso, ha commentato a RTV 38 la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli: “È dall’inizio della stagione che paghiamo errori difensivi dei singoli. Diventa anche difficile giudicare la prestazione. Abbiamo subito 36 gol, di questi almeno 15-18 sono stati regalati alle squadre avversarie”.

Su Pongracic: “Giustamente la gente se la prende con l’allenatore, ma sugli errori dei singoli che può farci? In difesa ci sono questi. Spero però che dalla prossima Pongracic non giochi, non è possibile che commetta sempre i soliti errori”.

