Amoruso: “Kean? Bisognerebbe capire se è totalmente guarito. De Gea? Lo terrei sicuramente”

"I giocatori troppo prime donne non mi sono mai piaciuti"

Capitolo Kean. Che fare con il centravanti? «È una domanda difficile», premette Amoruso. «Se parlo da tifoso dico che Kean lo vorrei tenere. Se invece parlo da direttore sportivo allora vorrei sapere soprattutto come sta fisicamente. Su questo infortunio si è capito poco. Bisognerebbe sapere se è guarito totalmente oppure se si tratta di un problema che potrebbe ripresentarsi. E poi avrei voluto capire meglio anche alcune dinamiche di spogliatoio».

Un aspetto , quello della gestione del gruppo, che per Amoruso resta centrale. «I giocatori troppo prime donne non mi sono mai piaciuti. La personalità va bene, ma prima di tutto viene la squadra. Ho avuto compagni che erano grandi campioni e avevano un carattere forte, ma hanno sempre messo il collettivo davanti a tutto. In uno sport di squadra questo è fondamentale. Se devo scegliere, scelgo sempre la squadra».

L'ex viola si sofferma poi sull'ipotesi di un ridimensionamento dei costi attraverso la cessione di alcuni senatori. Tra i nomi circolati ci sono quelli di David De Gea e Robin Gosens. «Bisogna capire che cosa vuoi fare come squadra e soprattutto se questi giocatori avranno davvero mercato. Sulla carta è tutto facile, poi bisogna trovare chi li acquista e chi è disposto a sostenere certi ingaggi. Io De Gea lo terrei sicuramente. Servirebbe a dare a Martinelli un altro anno di crescita, per acquisire ancora più consapevolezza delle sue qualità». Lo riporta La Nazione.