Amoruso: “Se resta Palladino devi comprare giocatori che vincono le partite da soli, come quest’anno”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno per commentare la stagione viola ad una settimana dalla fine del campionato. Queste le sue parole:

“Non ce la vedo la Lazio buttare la stagione l’ultima in casa contro il Lecce. Ho sempre detto che giocare in Europa fa bene ma la squadra non è cresciuta quest’anno, nemmeno in Europa. In Conference, già dalla qualificazione iniziale dove siamo passati ai rigori, abbiamo sempre avuto problemi e non abbiamo mai battuto nessuno in maniera netta nonostante la grande qualità dei giocatori. Questa squadra ha ancora tanto bisogno di lavorare. In difesa penso ci sarà il sacrificio di Comuzzo, credo che il rinnovo di contratto sia stato fatto per questo, considerando che resterai anche fuori dall’Europa. Se le cose rimangono cosi, con lo stesso allenatore, la gente non sarà contenta e ci sarà da fare un contratto importante, riscattare giocatori che hai già in rosa e altri già da acquisire. Abbiamo avuto una stagione intera per migliorare, per puntare alla Conference, per puntare alla Champions e l’hai sprecata. Le cose dicono questo.

Non puoi finire fuori dall’Europa dopo che hai battuto quasi tutte le grandi, il problema sono i punti lasciati contro Empoli, Como, Parma, Verona, Venezia, Monza. Ci siamo bruciati tutto e per questo sei fuori da tutto. Quando le cose non vanno bene le responsabilità sono di tutti, l’allenatore ha sbagliato spesso, la società non ha preso i vice Dodò e Kean, il presidente è stato sempre troppo buono. Noi non abbiamo vissuto dall’interno tante cose, quindi non è facile puntare il dito. Adesso devi ricominciare la stagione con idee chiare, quest’anno è stato fatto tanto di positivo e non hai approfittato di quello che hanno sprecato Milan, Juventus, Roma. Ogni anno il livello in Italia si abbassa, devi essere bravo a colmare quel gap che in realtà hai fatto con le scelte sul mercato.

Se riparti con Palladino riparti con un calcio che non piace, parti con scontentezza e con mezzo stadio vuoto. Se Commisso non vuole cambiare allenatore allora sai che non vedrai una Fiorentina che attacca e che domina le partite, questo è abbastanza assodato. Allora puoi solo rifarti comprando giocatori che fanno la differenza, come hai fatto quest’anno dove i singoli hanno fatto la differenza e dove si è poche volte visto un gioco di squadra. Hai bisogno di giocatori che siano egosti e che sappiano fare la differenza.

In questo momento non vorrei essere nei panni dei dirigenti perchè se parti male rivieni messo in discussione, quest’anno devi partire benissimo, non devi sbagliare gli acquisti, perchè se non parti bene è un problema. Non puoi permetterti di sbagliare, alibi non ce ne devono più essere. Se Commisso dice la famosa fare di fare meglio dell’anno scorso allora devi davvero prendere giocatori importanti. Non ho condiviso lo striscione su Pradè perchè è stato fatto un mercato importante sia in estate che a gennaio. Ci avevano detto che volevano fare una squadra ambiziosa e lo hanno fatto. Hai avuto 3 squadre che sono più forti di te che quest’anno hanno avuto grandi problemi, ma non sarà sempre cosi anche la prossima stagione”