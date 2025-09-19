Amoruso: “Gudmundsson non credo giochi contro il Como, Pioli è stato molto evasivo nella risposta”

A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per commentare la situazione in casa Fiorentina partendo dalla difesa: “La Fiorentina non ha pressing offensivo, ma si aspetta di vederlo perché se crede di giocare sui duelli vuol dire che devi alzare il baricentro e mettere in difficoltà l’avversario per costringerlo a calciare lungo. Per ora non abbiamo visto niente del genere e se questa filosofia continua a non dare frutti, allora mi aspetto che cambi pure assetto perché la difesa non deve pensare per prima cosa a fare gioco, deve difendere e poi vediamo dopo perché al momento non c’è nulla. Col Napoli siamo messi male e Pongracic rimane solo perché non ha mai la copertura.”

Prosegue: “Non puoi affidarti solo alla bravura di un difensore contro la punta perché non sempre vince il duello e lo devi proteggere con delle marcature preventive che col Napoli non c’erano, per questo dico che la Fiorentina deve cercare di cambiare atteggiamento con la difesa più coordinata nei movimenti.”

Su Gudmundsson: “L’ho visto evasivo Pioli nella risposta, non ha detto chissà cosa e ci sta perché non si vuole sbilanciare, ma non credo possa giocare, è un mio pensiero.”

Su Fagioli: “Non credo andrà in panchina, penso che andrà sulla continuità per permettergli di entrare in ritmo e comunque lui ha qualità e col Como ce n’è bisogno. Casomai lo mette mezzala, ma non lo vedo in panchina.”

Sull’attacco: “Dobbiamo creare spazi e dobbiamo cercare di aggredirli sulla difesa dove non sono fantastici, per questo bisogna attaccare forte per dar loro noia. Metterei Fazzini dietro alle due punte con Kean e Piccoli.”