Amoruso: “Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso”

L’ex difensore Viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta di ieri contro il Como: “L’anno scorso avevi gli stessi problemi solo che De Gea parava tutto e Kean segnava sempre. Non sono sorpreso dal comportamento della difesa, ma dal fatto che non siano arrivati difensori a comandare il reparto e che avessero una resistenza tecnico / tattica a fare la differenza. Giocando palla dietro, non fai altro che aiutare l’altra squadra a salire…”.

Su Fortini: “Non ha più azzeccato una prestazione da quando si parla di lui sul mercato; prima era più voglioso e attento. Gli errori sono soprattutto dei singoli e la cosa più spaventosa è che tutti gli errori dei singoli, si aggregano ad una difesa spaventosa e per l’allenatore diventa una missione impossibile. Sento dire che la difesa dovrebbe impostare: no! La difesa deve difendere; invece concede agli avversari dei gol che nemmeno si merita”.