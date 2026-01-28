28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Amoruso: "Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso"

News

Amoruso: “Fortini non ha azzeccato una prestazione da quando è aperto il mercato, prima era più voglioso”

Redazione

28 Gennaio · 16:20

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 16:20

#Fiorentina #amoruso #Fortini

di

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, analizza il momento in casa Viola dopo l'uscita dalla Coppa Italia

L’ex difensore Viola, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare la sconfitta di ieri contro il Como: “L’anno scorso avevi gli stessi problemi solo che De Gea parava tutto e Kean segnava sempre. Non sono sorpreso dal comportamento della difesa, ma dal fatto che non siano arrivati difensori a comandare il reparto e che avessero una resistenza tecnico / tattica a fare la differenza. Giocando palla dietro, non fai altro che aiutare l’altra squadra a salire…”. 

Su Fortini: “Non ha più azzeccato una prestazione da quando si parla di lui sul mercato; prima era più voglioso e attento. Gli errori sono soprattutto dei singoli e la cosa più spaventosa è che tutti gli errori dei singoli, si aggregano ad una difesa spaventosa e per l’allenatore diventa una missione impossibile. Sento dire che la difesa dovrebbe impostare: no! La difesa deve difendere; invece concede agli avversari dei gol che nemmeno si merita”.

