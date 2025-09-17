Amoruso: “Kean sabato non ha toccato un pallone, è stato lasciato troppo solo rispetto alla squadra”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore di Fiorentina e Bari Lorenzo Amoruso per commentare la situazione in casa viola dopo la sconfitta contro il Napoli: “Col Como bisogna mettere in campo lo stesso atteggiamento del finale contro il Napoli perché i primi ottanta sono stati negativi in cui la squadra non era consapevole di chi aveva davanti ed è mancata proprio l’organizzazione di gioco. La Fiorentina non è riuscita a limitare la forza del Napoli e ha sbagliato tutto, mi auguro sia solo un incidente di percorso che ci sta ad inizio di stagione.”

Prosegue: “Bisogna cambiare modulo perché non abbiamo i difensori per giocare a 3 e lo dico da tempo, non attacco Pioli, ma noi non abbiamo gli interpreti in grado di leggere le azioni e salire pure in avanti, andavano bene a 3 con un calcio meno intraprendente, ma stando più offensivi si fa tanto fatica. La stagione non è partita bene e le partite disputate non sono positive e parlo anche di Torino e Cagliari.”

Su Kean: “Contro il Napoli non ha toccato palla, non è colpa sua perché è stato lasciato troppo solo al suo destino senza appoggio e contro dei difensori molto fisici. Avrei messo Piccoli con lui e non Dzeko perché va più in profondità e sa andare allo scontro.”

Su Pioli: “Ha un compito non semplice perché ha dei giocatori che erano abituati a giocare sull’avversario senza imporre ritmo, cambiare mentalità subito non è facile, ma mi aspettavo di vedere già ora qualcosa di diverso e di migliore.”