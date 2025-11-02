2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Pioli deve andare via immediatamente, la Fiorentina vada direttamente in ritiro con un altro tecnico”

Radio

Mirko Carmignani

2 Novembre · 17:10

di

L'ex difensore viola ha parlato del tracollo gigliato contro il Lecce che segna l'ennesima brutta prestazione

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore Lorenzo Amoruso per parlare dell’ennesimo tracollo della Fiorentina con il Lecce: “Loro sono venuti qua con organizzazione e senza fare sbagli e hanno vinto con merito perché hanno fatto la loro gara, mentre la Fiorentina non c’è e Pioli deve andarsene, siamo giunti alla fine di questo percorso perché non funziona nulla e ora i giocatori devono soffrire a livello calcistico. Ci vuole un bel ritiro con il nuovo allenatore che arriverà per rifare la squadra a livello psicologico e mentale. Questa squadra non lo segue più e se ne deve accorgere proprio lui, non mi interessa che vadano sotto la curva a prendere gli insulti perché non serve a niente assolutamente. La Fiorentina non è una squadra e c’è da preoccuparsi perché non vediamo nulla, non si gioca a calcio.”

