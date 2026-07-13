Amoruso: "Paratici ha preso dei top, qualcuno era voluto anche da squadre più blasonate di noi"

L'ex difensore ha commentato gli ultimi acquisti viola

Dai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha tracciato le linee guida sull'avvio di stagione della Fiorentina, analizzando le mosse societarie e la costruzione della nuova identità tattica.

“Pure l'anno passato la dirigenza si era mossa in anticipo per permettere a Palladino di svolgere il ritiro con l'organico al completo”, ha commentato Amoruso soffermandosi sulla pianificazione del club. “La vera novità è che stavolta parliamo di profili di altissimo livello, finiti nel mirino anche di club con maggiore blasone rispetto alla Fiorentina: sono state colmate le lacune presenti nella rosa, e adesso rimane solo da valutare quali saranno le prossime mosse sulle corsie d'attacco. Presto, inoltre, scopriremo l'impostazione tattica che Grosso darà alla formazione e le sue richieste alla squadra. Mi piacerebbe osservare i ragazzi muoversi sul terreno di gioco da soli, in una sorta di undici contro zero, per studiare i loro meccanismi; sarà interessante capire se il tecnico pretenderà determinati automatismi a prescindere da chi si troverà di fronte, poiché questo rappresenterebbe il vero salto di qualità per dare un'impronta chiara al gruppo”.