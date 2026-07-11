Amoruso: "Paratici sta facendo grandi colpi di mercato, ma arriverà il momento di vendere tanto"

L'ex difensore viola ha parlato del mercato di Paratici a Firenze

L'ex difensore della Fiorentina e attuale opinionista, Lorenzo Amoruso, ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Durante il suo intervento ha analizzato la situazione attuale del club viola, concentrandosi in particolare sulle strategie di mercato e sull'innesto di Alex Jimenez.

Il punto sul mercato della Fiorentina "Ritengo che l'esigenza di mettere a disposizione del tecnico una rosa già definita per l'inizio del ritiro sia venuta a galla sin dal vertice negli Stati Uniti, e sono convinto che Paratici abbia insistito parecchio su questo aspetto. La società si sta comportando egregiamente: a centrocampo è stato tesserato un elemento di valore come Atta, mentre Jimenez rappresenta l'identikit ideale, considerando che la batteria degli esterni va completamente rifondata".

La previsione sulle uscite importanti Amoruso ha poi aggiunto: "A mio avviso assisteremo a qualche partenza di spessore. Credo che i profili più richiesti e con maggior mercato siano Gudmundsson e Fagioli. Per quanto riguarda Dodo, la richiesta minima deve essere di 15 milioni di euro; se non si trovasse vicino alla scadenza contrattuale, il suo valore reale sarebbe perlomeno del doppio".