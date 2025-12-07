7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:08

Amoruso: "Mi candido per rianimare la Fiorentina, tanto fare cosi è peggio. Situazione imbarazzante"

Amoruso: “Mi candido per rianimare la Fiorentina, tanto fare cosi è peggio. Situazione imbarazzante”

7 Dicembre · 22:08

Lorenzo Amoruso ha commentato il momento negativo in casa Fiorentina dopo la sconfitta col Sassuolo, queste le parole in diretta su RTV38

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina negli anni 90, ha parlato a RTV38 per commentare le ultime vicende di casa viola, queste le sue parole:

«La Fiorentina, in questo momento, è una squadra da incubo… quasi quasi mi candido per rianimarla (ride, ndr). Peggio di così è difficile fare. I giocatori sembrano dei estranei, come se non provassero alcun attaccamento alla maglia. A volte, purtroppo, ci sono storie che iniziano male e finiscono ancora peggio. Due mesi fa mi avevano dato del “folle” quando parlavo della necessità di andare in ritiro e di comprendere cosa significhi davvero soffrire. La situazione è molto imbarazzante: non è tanto perdere — si può perdere contro chiunque — quanto il modo in cui maturano certe sconfitte. Manca la voglia di lottare. E lo scempio più grande è stato assistere alla discussione sul rigore.»

