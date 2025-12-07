Amoruso: “Mi candido per rianimare la Fiorentina, tanto fare cosi è peggio. Situazione imbarazzante”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina negli anni 90, ha parlato a RTV38 per commentare le ultime vicende di casa viola, queste le sue parole:

«La Fiorentina, in questo momento, è una squadra da incubo… quasi quasi mi candido per rianimarla (ride, ndr). Peggio di così è difficile fare. I giocatori sembrano dei estranei, come se non provassero alcun attaccamento alla maglia. A volte, purtroppo, ci sono storie che iniziano male e finiscono ancora peggio. Due mesi fa mi avevano dato del “folle” quando parlavo della necessità di andare in ritiro e di comprendere cosa significhi davvero soffrire. La situazione è molto imbarazzante: non è tanto perdere — si può perdere contro chiunque — quanto il modo in cui maturano certe sconfitte. Manca la voglia di lottare. E lo scempio più grande è stato assistere alla discussione sul rigore.»