Amoruso sull’attacco: “Kean e Piccoli possono giocare insieme, è questione di collaborazione”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato del momento viola e dell’imminente futuro della squadra di Pioli

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato il momento della Fiorentina di Stefano Pioli: “La paura potrebbe essere il miglior alleato della Fiorentina, non deve bloccare e impedire di fare certe cose, ma devi avere sempre il dubbio di capire se il compagno mi segua. Pensare adesso al calendario ci fa male, è chiaro che noi stiamo facendo fatica a riprenderci e squadre come Milan, Juventus e Roma sono partite meglio, ma abbiamo bisogno di queste partite, perché gli avversari sono sotto pressione, quindi credo che si possa fare una buona prestazione, e dalla prestazione arriverà il risultato.

Se la squadra gira, può reggere ogni tipo di sistema. L’anno scorso era partita a tre e andava male, poi si è passati a quattro e la squadra ha fatto bene, perché c’erano i risultati. La Fiorentina deve fare una marcatura molto più minuziosa, ma tutti questi problemi, fortunatamente, si possono risolvere, perché sono giocatori che hanno fatto bene fino all’anno scorso.

Un esempio di squadra in difficoltà l’anno scorso era la Roma, che con Juric perse cinque a uno, e con Ranieri iniziò a fare le cose semplici, che sono le più difficili che ci possano essere, perché i giocatori vengono presi dalla smania di fare le cose da solo, ma invece bisogna mettersi a disposizione della squadra. I giocatori devono stare tranquilli, e mettersi a disposizione l’uno dell’altro. Gli allenatori, oggi, sono tutti bravi, chi più chi meno, hanno un grande staff dietro, quindi la differenza può essere fatta dall’aiuto reciproco”.

Sulla coppia Kean Piccoli: “Io credo che possono funzionare insieme, Piccoli corre tanto, si mette a disposizione, fa il lavoro sporco e tiene botta, bisogna che coesistano, se vogliono giocare con due punte, come, secondo me, potrebbero fare. Kean sta facendo una fatica immensa, perché magari si trova meglio con la palla lunga su di lui, ma se la palla la fai viaggiare diversamente, magari lui e Piccoli trovano spazio, ed è anche una questione di collaborazione, e, per me, collaborano bene. In Nazionale, Kean ha fatto bene, Retegui gli ha fatto l’assist, bisogna essere collaborativi”.