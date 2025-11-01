1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”

News

Amoruso: “Il direttore sportivo non influisce sui risultati, decidono sempre giocatori e allenatore”

Redazione

1 Novembre · 17:16

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 17:16

TAG:

ACF FiorentinaamorusoPradè

Condividi:

di

L’ex calciatore della Fiorentina Amoruso ha espresso il suo parere sulla tesa situazione in casa Fiorentina

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione della Fiorentina, dopo il terremoto scatenato dalle dimissioni del direttore sportivo Pradè: “Il momento giusto non esiste mai, sennò sarebbe troppo facile, ma non credo che sia il momento giusto perché nello spogliatoio non cambia nulla, decidono sempre i calciatori e l’allenatore.

A fine mercato, veniva detto dell’ottimo mercato fatto dalla Fiorentina, adesso tutti danno addosso al direttore sportivo, saranno contenti quelli che l’hanno contestato. Ci sono giocatori che stanno andando piano piano, evidentemente Pradè aveva capito che serviva uno che togliesse le responsabilità ai calciatori”.

Sul messaggio che arriva: “Il messaggio è velato come tutta la stagione, ma io, ripeto, vorrei sapere quanto un direttore sportivo influisca sui risultati in campo, sulle prestazioni, perché il suo lavoro lo ha fatto prima. Se la campagna acquisti l’ha fatta concordemente all’allenatore, bisogna capire se non si intendano i giocatori con l’allenatore. Vorrei anche sapere chi parli di calcio lì dentro, le altre società sono definite nei ruoli, mentre alla Fiorentina manca tutto questo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio