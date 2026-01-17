17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio”

Radio

Amoruso: “Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio”

Mirko Carmignani

17 Gennaio · 16:14

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 16:14

TAG:

#FiorentinaamorusoBolognaCommisso

Condividi:

di

L'ex difensore viola ha lasciato un suo ricordo del Presidente gigliato scomparso stanotte dopo una lunga malattia

A Radio Bruno l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato della scomparsa di Rocco Commisso: “Le notizie non erano buone da tempo, un po’ si sapeva poi in questo momento critico della squadra lui non c’era perché non poteva. Mando le mie condoglianze alla famiglia per questa perdita. So che non è difficile da spiegare perché davanti alla morte non siamo nessuno.”

Prosegue: “Ha fatto tutto quello che aveva promesso perché la Fiorentina ha un centro sportivo grazie a lui che è stato l’unico a rispettare i patti quando gli altri chiacchieravano. Dava tanti stimoli ai giocatori solo con la sua presenza passionale e ha sempre aiutato i ragazzi in campo. Per i calciatori sarà una mancanza enorme e probabilmente l’hanno avvertita anche in questi mesi.”

Sulla partita: “Spero che si riesca ad onorarlo degnamente con forza ed impegno perché se lo meritava visto che si è sempre comportato bene con tutti loro. Ci vuole un impegno massimo per la sua memoria poi la vittoria vedremo, ma c’è da buttare ogni goccia di sudore.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio