Amoruso: “Commisso ha sempre mantenuto le sue promesse, domani impegno massimo per rendergli omaggio”

A Radio Bruno l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato della scomparsa di Rocco Commisso: “Le notizie non erano buone da tempo, un po’ si sapeva poi in questo momento critico della squadra lui non c’era perché non poteva. Mando le mie condoglianze alla famiglia per questa perdita. So che non è difficile da spiegare perché davanti alla morte non siamo nessuno.”

Prosegue: “Ha fatto tutto quello che aveva promesso perché la Fiorentina ha un centro sportivo grazie a lui che è stato l’unico a rispettare i patti quando gli altri chiacchieravano. Dava tanti stimoli ai giocatori solo con la sua presenza passionale e ha sempre aiutato i ragazzi in campo. Per i calciatori sarà una mancanza enorme e probabilmente l’hanno avvertita anche in questi mesi.”

Sulla partita: “Spero che si riesca ad onorarlo degnamente con forza ed impegno perché se lo meritava visto che si è sempre comportato bene con tutti loro. Ci vuole un impegno massimo per la sua memoria poi la vittoria vedremo, ma c’è da buttare ogni goccia di sudore.”