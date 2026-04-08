Amoruso: “Vanoli dovrebbe lasciare la Fiorentina anche se vincesse la Conference, non è nel futuro viola”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: “L’obiettivo rimane il campionato prima di tutto perché se lunedì batti una Lazio che non ha molto da chiedere al campionato, allora al 99,9% per me sei salvo. La Conference non è ancora un obiettivo ma magari lo diventerà se la partita di andata viene giocata in modo equilibrato.”

Su Kean: “Col Verona si è visto che non stava bene, ha giocato perché si volevano cancellare le chiacchiere per il post Nazionale, ma la Fiorentina non è dipendente da lui e gioca bene pure senza di lui. Ha forzato per l’Italia, ma ora ne risente.”

Su Vanoli: “Anche vincendo la Coppa, non credo che resterà perché Paratici ha altre idee per il futuro e non penso che ne farà parte. Lui ha già scelto e non guarderà i risultati che verranno.”

Su Gudmundsson: “Non ha avuto aiuti da Gosens che non si è mai sovrapposto e l’ho visto male, mentre lui è stato volenteroso e col Palace può fare bene perché avrà diversi spazi. Contro il Verona non doveva essere espulso perché ha tenuto lontano un avversario, non è stato violento.”