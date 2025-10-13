Amoruso ottimista: “Il Milan ha tutto da perdere, la Fiorentina potrebbe fare una grande partita”

Intervenuto all’interno dell’edizione serale de Il Pentasport, Lorenzo Amoruso ha parlato della prossima sfida della Fiorentina, attesa a San Siro dalla delicata sfida contro il Milan.

“Non credo che sia un infortunio grave per Kean, anche perché non era nemmeno sul piede d’appoggio. Con il Milan? Una partita brutta e difficile, perché loro hanno dimostrato di avere un centrocampo importante e una difesa che concede poco. Allegri è entrato nella testa dei giocatori per unire i pensieri. Detto questo, potrebbe essere una di quelle partita dove questo tipo di Fiorentina, in questo momento, potrebbe fare una grande partita. I rossoneri hanno tutto da perdere. Ormai la coroncina della Champions League in casa viola è caduta. Ora c’è da lavorare sodo e bene. E questa situazione potrebbe essere a favore della Fiorentina. Io so che c’è già stato il primo scontro nello spogliatoio tra Leao e Allegri. Il tecnico toscano gli ha detto chiaramente che o si mette nelle condizioni di aiutare la squadra o può andarsene.”