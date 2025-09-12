12 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Kean si intestardisce troppo a volte, deve crescere in questo. Meglio affrontare i più forti ora”

Redazione

12 Settembre · 19:50

Aggiornamento: 12 Settembre 2025 · 19:50

amorusoFiorentinaKean

l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso parla a Radio Bruno della partita contro il Napoli e anche di Moise Kean

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della sfida dei viola contro il Napoli in onda su Radio Bruno. Ecco le sue parole: “Meglio affrontare i più forti all’inizio, perchè ancora ci sono cose da sistemare. La Fiorentina nelle ultime uscite balbettava a centrocampo e in difesa ha sbagliato troppo, però anche il Napoli, che è la più forte, deve venire a guadagnarsi la pagnotta. Importante sarà come staranno i nostri attaccanti: Kean si è acceso in Nazionale, mentre Piccoli è uno che da fastidio ai difensori.”

Su Kean: “L’attaccante vive di estro e magia, sono le cose che lo portano a far bene in partita. Kean sta bene fisicamente, ora ci sono anche dei buoni centrocampisti per servire l’attacco. Kean si intestardisce a volte: abbassa la testa e pensa a tirare, senza vedere i compagni liberi. Deve migliorare in questo.”

