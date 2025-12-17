17 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:09

Amoruso: “Le litigate in campo fanno capire l’egoismo che c’è. Ora non è più possibile organizzare un piano”

Redazione

17 Dicembre · 19:45

Aggiornamento: 17 Dicembre 2025 · 19:47

L’ex difensore viola ha analizzato la drammatica situazione in casa Fiorentina, ed in particolare le colpe dei calciatori

A parlare di Fiorentina e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Quale il piano per salvare la Fiorentina?

“Un piano non c’è più ora, perché non è più possibile organizzarlo. Possiamo dare le colpe agli allenatori, in primis a Pioli, ma se in quindici partite e due allenatori la squadra continua a non vincere…Bastava guardare le litigate in campo per capire la situazione, fa capire l’egoismo che c’è. Forse c’è poca paura di quello che ti può succedere. E’ brutto da dire, ma il pesce puzza sempre dalla testa. Se non c’è una figura in società con cui interagire, non va.

Sono dei professionisti, pagati molto bene, devono fare quello che sanno fare. Lottare per non retrocedere non è come lottare per altri obiettivi. E’ molto diverso”.

Serve cambiare anche Vanoli?

“Domenica qualcosa ha sbagliato. Aveva in campo due giocatori come Ranieri e Mandragora, che hanno il vizietto del gol. E li ha tolti per mettere chi?”. Lo riporta Tuttomercatoweb.

