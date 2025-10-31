31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:58

Amoruso duro: "Se Pioli non batte il Lecce, va cacciato, questa squadra è in lotta per la salvezza"

Amoruso duro: “Se Pioli non batte il Lecce, va cacciato, questa squadra è in lotta per la salvezza”

Mirko Carmignani

31 Ottobre · 13:46

L'ex difensore viola è intervenuto oggi per commentare quanto successo mercoledì sera a Milano contro l'Inter

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare della Fiorentina in vista del Lecce: “Gara per la salvezza, ci sono margini di miglioramento ma non abbiamo visto niente finora. Sarà delicata perché il Lecce è una squadra viva che non ha perso meritatamente contro il Napoli e poi loro sono abituati a queste zone di classifica, mentre la Fiorentina gioca ancora con il fioretto e non se lo può permettere perché ci si fa male.”

Prosegue: “Domenica devi vincere e convincere, bisogna vedere anche la prestazione perché devi cominciare a mostrare qualcosa di gioco per invertire la tendenza. Chiaramente se non vinci neanche con il Lecce, Pioli non va più confermato perché è la gara dove ti giochi tanto. Questa squadra non tira mai e prende sempre gol perché dietro è un colabrodo, si prendono dei gol assurdi senza nessun filtro del centrocampo.”  

Sulla Fiorentina: “Adesso è una baraonda, mi auguro di vincere bene e di fare una bella prestazione per poi migliorare ma non è facile essere positivi perché non c’è niente di buono al momento. Non ci si può solo accontentare di un’eventuale vittoria perché bisogna guardare anche come ti esprimi, abbiamo fatto delle gare orrende come Como e tante trasferte dove hai faticato come Pisa e Cagliari.”

Prosegue: “La Fiorentina ha bisogno di un allenatore che lavori con un materiale meno pregiato e che voglia farsi il mazzo da solo senza uno staff immenso. Non pensate a Mancini o Motta perché non te li puoi permettere e poi non verranno mai a lottare per non retrocedere perché noi siamo una squadra con quest’obbiettivo.”

 

