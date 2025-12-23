Amoruso: “Paratici è uno molto diretto, che comanderà. Ha imparato molto da Marotta”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare l’attualità di casa viola, soffermandosi in particolare sulle voci legate all’approdo di Fabio Paratici e sugli equilibri interni al club.

La sua opinione

“Paratici è uno che comanderà. Per me porterà alcuni suoi uomini alla Fiorentina, almeno uno. Per me nella sua squadra entreranno anche il ds Goretti e Raffaele Rubino (attualmente osservatore viola ndr). Credo che sarà questa la sua squadra per cercare i calciatori e supportare l’allenatore, che ha bisogno di sostegno”.

Amoruso ha poi evidenziato l’importanza del carisma e dell’esperienza nella gestione del gruppo, sottolineando come Paratici abbia maturato competenze fondamentali lavorando al fianco di Marotta. Secondo l’ex viola, nello spogliatoio servono figure che sappiano parlare ai calciatori e che abbiano vissuto certe pressioni in prima persona.

“Fabio è uno molto diretto, sa parlare ai calciatori. Ha imparato molto da Marotta. Serve uno che sappia parlare. Se a me veniva a parlare dopo una partita fatta male uno che sapeva fare due calcoli di matematica lo mandavo a cagare. Serve gente che abbia vissuto le situazioni sulla sua pelle. Io non andrei mai a parlare a giornalisti della comunicazione. Io credo che dopo le dimissioni di Pradè e con Goretti visto come una figura non di spicco, Ferrari che a livello calcistico non gode di fiducia dei calciatori, qualcuno si è sentito autorizzato a fare il bullo nello spogliatoio“.