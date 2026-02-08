8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:03

Amoruso: “Siamo fuori tempo massimo per l’esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Amoruso: "Siamo fuori tempo massimo per l'esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi"

Redazione

8 Febbraio · 22:03

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 22:03

#FiorentinaamorusoPaolo Vanoli

di

Il punto di vista di Lorenzo Amoruso sulla gestione dell'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli messo nel mirino dell'opinione pubblica

Lorenzo Amoruso ha commentato il mezzo passo falso della Fiorentina raggiunta in extremis dal Torino, all’interno del palinsesto di Rtv38.

Ecco le parole dell’ex difensore viola:

“Purtroppo per l’ennesima volta in questo campionato abbiamo visto una squadra senza personalità, sappiamo tutti che fino a maggio c’è da soffrire tanto per salvarci. Leggo che tanto vogliono esonerare Vanoli, ma ormai siamo fuori tempo massimo. E bacchette magiche non ce ne sono a giro, io in carriera ne avrò viste due/tre di situazioni miracolose. Certo, al tecnico della Fiorentina si deve assolutamente contestare la gestione della parte finale della gara, i cambi ed il passaggio alla difesa a 5. Si è preoccupato di Zapata come se fosse Maradona… Poi perché togliere Kean, lascialo lassù con Piccoli a tenere il pallone lontano dalla propria area. Perché è quello il problema della squadra viola, la difesa. Sullo 0-1 per il Torino quello che fa Dodò è incredibile e alla fine della gara ha sbagliato tutto. L’esonero di Vanoli non è nemmeno nei pensieri più remoti di Paratici, peccato perché a tratti questa squadra gioca anche bene.”

