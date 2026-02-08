Amoruso: “Siamo fuori tempo massimo per l’esonero di Vanoli: col Torino ha sbagliato i cambi”

Lorenzo Amoruso ha commentato il mezzo passo falso della Fiorentina raggiunta in extremis dal Torino, all’interno del palinsesto di Rtv38.

Ecco le parole dell’ex difensore viola:

“Purtroppo per l’ennesima volta in questo campionato abbiamo visto una squadra senza personalità, sappiamo tutti che fino a maggio c’è da soffrire tanto per salvarci. Leggo che tanto vogliono esonerare Vanoli, ma ormai siamo fuori tempo massimo. E bacchette magiche non ce ne sono a giro, io in carriera ne avrò viste due/tre di situazioni miracolose. Certo, al tecnico della Fiorentina si deve assolutamente contestare la gestione della parte finale della gara, i cambi ed il passaggio alla difesa a 5. Si è preoccupato di Zapata come se fosse Maradona… Poi perché togliere Kean, lascialo lassù con Piccoli a tenere il pallone lontano dalla propria area. Perché è quello il problema della squadra viola, la difesa. Sullo 0-1 per il Torino quello che fa Dodò è incredibile e alla fine della gara ha sbagliato tutto. L’esonero di Vanoli non è nemmeno nei pensieri più remoti di Paratici, peccato perché a tratti questa squadra gioca anche bene.”