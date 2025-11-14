Amoruso: “Vanoli ha trovato una situazione terribile, questa squadra se la suderà per non retrocedere”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: “Vanoli è andato sul concreto e ha detto molto sinceramente quello che ha trovato ovvero una squadra che non sapeva giocare come un insieme, tante brutte cose e pochissime funzionanti. Vanoli si è reso conto che la situazione è deleteria e compromessa, quindi ha messo tutti davanti alla dura realtà perché ci vogliono i tifosi e bisogna fare punti in ogni modo per uscire da questa posizione orribile. L’unica strada è non dare niente per scontato, lavorare umilmente e usare molta perseveranza e determinazione per correggere il tiro a partire dalla difesa allo sbando.”

Prosegue: “Vedo troppa gente che guarda senza agire perché si prendono dei gol allucinanti specialmente su calcio piazzato dove non sanno cosa fare. Bisogna mettersi a uomo e non a zona perché non siamo sicuri e bisogna dare dei riferimenti ai calciatori per responsabilizzarli di più. Chi non reagisce, sta fuori perché la gente segue chi lotta e si dà da fare, chi è blando sta seduto perché ci vorrà tempo per uscire da lì sotto, questa squadra deve cambiare mentalità perché ti devi salvare e lasciar perdere il passato o la Conference, sei una squadra che lotta per non retrocedere e basta.”