Amoruso: “Vanoli ha trovato una situazione terribile, questa squadra se la suderà per non retrocedere”

L'ex difensore viola ha parlato del momento complesso in casa Fiorentina senza neanche una vittoria in campionato

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: “Vanoli è andato sul concreto e ha detto molto sinceramente quello che ha trovato ovvero una squadra che non sapeva giocare come un insieme, tante brutte cose e pochissime funzionanti. Vanoli si è reso conto che la situazione è deleteria e compromessa, quindi ha messo tutti davanti alla dura realtà perché ci vogliono i tifosi e bisogna fare punti in ogni modo per uscire da questa posizione orribile. L’unica strada è non dare niente per scontato, lavorare umilmente e usare molta perseveranza e determinazione per correggere il tiro a partire dalla difesa allo sbando.”

Prosegue: “Vedo troppa gente che guarda senza agire perché si prendono dei gol allucinanti specialmente su calcio piazzato dove non sanno cosa fare. Bisogna mettersi a uomo e non a zona perché non siamo sicuri e bisogna dare dei riferimenti ai calciatori per responsabilizzarli di più. Chi non reagisce, sta fuori perché la gente segue chi lotta e si dà da fare, chi è blando sta seduto perché ci vorrà tempo per uscire da lì sotto, questa squadra deve cambiare mentalità perché ti devi salvare e lasciar perdere il passato o la Conference, sei una squadra che lotta per non retrocedere e basta.”

 

