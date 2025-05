Amoruso: “Kean difficilmente resterà, credo che potrebbe essere ceduto all’estero per fare la Champions”

A Radio Bruno Lorenzo Amoruso ha detto la sua anche sui giocatori viola da confermare per l’anno prossimo: “I giocatori forti vanno tenuti perché abbiamo una buona ossatura e questa va preservata assolutamente sennò devi ripartire da capo un’altra volta. Avrai solo il campionato probabilmente, quindi se mantieni i vari Kean, De Gea, Fagioli, Cataldi, Dodo e Gosens, puoi fare bene ma difficilmente resteranno tutti.”

Prosegue: “Dodo è lontanissimo dalla Fiorentina perché non l’hanno rinnovato a tempo debito e credo abbia già l’accordo con qualcuno, poi per me anche De Gea potrà ingolosirsi. Nel senso che lui è un portiere a fine carriera e se può andare a fare la Champions, penso che andrà. Kean potrebbe andare all’estero e 52 milioni serviranno per prendere due pezzi. Se dobbiamo rivoluzionare di nuovo, allora diventa molto complicato.”

Sul mercato: “Il rinnovo di Comuzzo lo vedo come un segnale che possa partire seriamente come sacrificato per avere dei soldi da investire sul mercato. Bisogna costruire una squadra capace di lottare di nuovo per alti livelli e vedendo le dirette concorrenti non sarà facile perché l’anno prossimo non steccheranno in tanti come ora.”

Sui tifosi: “La contestazione è lecita, hanno tifato e sostenuto la squadra tutte le partite, ma poi sono stati delusi. Hanno il diritto di contestare e non sono solo i gruppi della Curva perché credo che la maggioranza non sia felice della permanenza di Palladino.”